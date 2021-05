Le pagelle di Cittadella-Virtus Entella 1-0 - Bene Donnarumma, Bonini sfortunato

Risultato finale: Cittadella-Virtus Entella 1-0

Marcatori: 52' autorete Bonini

Le pagelle del Cittadella

Kastrati 6 - Una sola volta è impegnato e risponde presente.

Ghiringhelli 6.5 - Ormai è una certezza del Cittadella. Le prende e le dà, spinge con continuità.

Adorni 6.5 - Ormai si conosce a memoria con Perticone. Prova granitica in mezzo.

Perticone 6.5 - Ottima gara in fase difensiva: le prende quasi tutte di testa, sempre più nei meccanismi difensivi.

Donnarumma 6.5 - Dinamismo sulla fascia, corsa e cuore e anche l'assist per il gol vittoria, un po' fortunoso.

D'Urso 6 - Non è in perfette condizioni, ma dà tutto fino a quando rimane in campo. Bene quantità e qualità in mezzo al campo. (dal 59' Proia 6 - Tiene la posizione, sbaglia poco.)

Pavan 6.5 - Sempre più imprescindibile per Venturato. Tanti palloni recuperati in mezzo al campo.

Gargiulo 6 - Altra gara di buon livello. Esce nel finale. (dal 79' Rosafio s.v.- )

Baldini 6.5 - Va a sprazzi, ma sempre di qualità. Esce stremato dopo aver dato tutto. (dal 59' Tsadjout 6 - Dà brio all'attacco)

Ogunseye 6 - Prova sufficiente, c'è il suo zampino o quasi nell'autorete che decide il match. (dal 80' Iori s.v.- )

Beretta 6 - Si muove, prova a rendersi pericoloso, ma non sempre ci riesce. (dal 59' Vita 6 - Spezzone sufficiente)

Le pagelle della Virtus Entella

Borra 6 - Deve soccombere solo all'autorete di Bonini.

De Col 6 - Prova sufficiente sull'esterno destro.

Poli 5 - Più di uno svarione difensivo, soffre Belotti e compagni soprattutto in accelerazione.

Bonini 6 - Sfortunato nell'azione dell'autorete, ma per il resto sfodera una prestazione gagliarda.

Pavic 5 - Nel primo tempo spinta poco incisiva, da rivedere in difesa. Idem nella ripresa. Espulso nel finale.

Settembrini 5.5 - Prestazione non positiva in mezzo al campo. Corre fino alla fine, ma non basta. (dal 64' Andreis 6 - Spezzone di gara senza sussulti)

Paolucci 5.5 - A centrocampo dà l suo contributo. Via dopo mezz'ora. (dal 28' Brescianini 6 - Prova sufficiente in mezzo)

Dragomir 5.5 - Inizio promettente, poi va a sprazzi.

Meazzi 5.5 - Pochi varchi per colpire, una fiammata ad inizio ripresa poi poco o nulla. (dal 64' Mancosu 5.5 - Pochi varchi per colpire.)

Schenetti 5.5 - Prima parte brillante, poi cala fino al cambio. (dall'81' Marcucci s.v. )

Rodriguez 5.5 - Finisce ben presto nella rete della difesa del Cittadella. (dall'81' Villa s.v. )