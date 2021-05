Le pagelle di Cremonese-Pescara 3-0 - Bene Valzania e Nardi, Omeonga errore fatale

Risultato finale: Cremonese-Pescara 3-0

Marcatori: 29′ Ciofani (C) su rigore, 63′ Nardi (C), 72′ Valzania (C)

Le pagelle della Cremonese

Carnesecchi 7 - Decisivo nella ripresa con almeno due parate. Continua a non subire gol. Profilo da seguire per il futuro.

Zortea 6.5 - Ottima gara, non si fa mai anticipare e spinge con continuità sulla fascia.

Bianchetti 6 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. In fase di impostazione ptorebbe far meglio.

Fiordaliso 6 - Fa buona guardia senza doversi impegnare particolarmente. Pomeriggio quasi tranquillo.

Valeri 6.5 - Spinge tanto nella prima parte, meno intenso nel secondo tempo, ma bravo a chiudere su Odgaard.

Valzania 7 - Gara di alto livello, non solo per il gol. Pressa, crossa, si inserisce. (Dal 78' Colombo s.v. - )

Castagnetti 6.5 - Intensità in mezzo al campo, tanti palloni recuperati.

Baez 6 - Può fare di più, non sempre è coinvolto, ma dà il suo, fino a quando rimane in campo. (Dal 67' Gustafson 6 - Prova dignitosa in mezzo al campo.)

Gaetano 6 Parte forte, poi va a corrente alternata. (Dal 67' Deli 6 - Fa il suo in mediana.)

Buonaiuto 7 - Gli manca solo il gol, poi una bella gara. Sfortunato nel palo, ma fa ammattire la difesa avversaria. (Dal 56' Nardi 7 - Trova il suo primo gol in B, scorcio di match convincente).

Ciofani 7 - Segna il suo 200esimo gol tra i professionisti, ancora in doppia cifra. Gioca per la squadra, centravanti tuttofare. (Dal 56' Strizzolo 6 - Spezzone di gara sufficiente.)

Le pagelle del Pescara

Fiorillo 5.5 - Poco può sui gol avversari.

Guth 5 - Non riesce a chiudere in più di una circostanza. Prova non indimenticabile.

Volta 5 - Causa il rigore che dà il via alla goleada della Cremonese. Via dopo un tempo. (Dal 46' Masciangelo 5.5 - In difficoltà, non riesce a prendere le misure all'avversario)

Scognamiglio 5.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella ripresa, invece, la musica non cambia.

Nzita 5.5 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Svagato in alcune circostanze nella seconda parte. (Dall'85' Longobardi s.v.- )

Omeonga 4.5 - Tragico l'errore nella ripresa che, in pratica, manda in C i suoi.

Busellato 6 - Poca intensità, ma è uno degli ultimi a mollare. (Dal 78' Riccardi s.v.

Machin 5.5 - Ci prova, ma non lascia il segno.

Vokic 6 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte fino al cambio. (Dall 64' Ceter 5.5 - Non riesce a rendersi pericoloso.)

Odgaard 5.5 - Si batte. Tanta grinta e sponde per i compagni, ma anche errori. (Dal 78' D'Aloia s.v. )

Capone 5.5 - L'impegno c'è, la concretezza meno.