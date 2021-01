Lecce, Back Crone: "Eccitato da questa nuova avventura. Spero di avere un buon impatto"

Il neo acquisto del Lecce Noah Back Crone ha salutato sul sito ufficiale del Nordsjelland il club norvegese in cui è cresciuto e che ora lascerà per tentare l’avventura in Italia: “Il mio periodo in questo club è stato assolutamente fantastico, questo club è la mia famiglia e la mia seconda casa. Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho lavorato e sono cresciuto, da Abdul, il mio vecchio allenatore nell’under 12, fino a quelli che ho avuto in quest’ultimo anno. Questo club mi ha creato come giocatore e come uomo, mi ha reso quello che sono oggi e voglio portare con me tutti questi insegnamenti nella mia nuova avventura. - conclude il giovane norvegese - Non vedo l’ora di fare questo grande passo nella mia carriera. Mi trasferirò in un paese nuovo, dovrò conoscere una nuova squadra, nuovi compagni e una nuova cultura e tutto ciò è eccitante. Spero di andare d’accordo con il Lecce e avere un buon impatto con club. Poi si vedrà cosa succederà”.