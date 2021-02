Lecce, Corini: "A Cremona con diversi cambi rispetto all'undici col Brescia". I convocati

Alla vigilia della sfida alla Cremonese, in casa Lecce è mister Eugenio Corini a parlare alla stampa. Queste le sue parole, riprese da pianetalecce.it: “La Cremonese è una grande squadra. Propone un 4-2-3-1 molto qualitativo. A Venezia ha perso giocando una buona gara quindi resta un avversario in forma. Dobbiamo dare il massimo per riuscire ad avere la meglio. In questa stagione ci sono state tante problematiche legate al COVID, al mercato estivo e ad altre questioni. A gennaio abbiamo fatto 5 innesti e stiamo rincorrendo un equilibrio generale. Prima di Ascoli e Brescia la squadra era in una posizione di classifica ottimale. Ora la situazione non è quella che vorremmo ma dobbiamo combattere a testa alta e uscire da questo momento in cui i risultati non ci premiano".

In merito a questo, il tecnico va nel dettaglio: "A Pordenone avevamo impattato la partita molto bene. Eravamo pericolosi, ma dopo il gol del pareggio ci siamo riequilibrati. Stessa cosa con l’Ascoli e col Brescia, gare in cui avevamo mostrato un impatto iniziale positivo. Poi ci sono anche gli avversari che alle volte ti costringono a muovere la palla diversamente. Non basta parlare di impeto ma occorre analizzare tutta una situazione tattica. Il Brescia ha spinto ma per lungo tratto di gara siamo rimasti solidi. I gol subiti sono nati da cross in cui eravamo schierati. Da quel punto di vista si può fare di meglio. Soprattutto sulla seconda rete dovevamo gestire diversamente la palla in fase di possesso”.

Ma non è tempo di recriminazioni, quanto semmai di pensare alla formazione. Corini annuncia cambi: "Sto ragionando sulla mediana. Probabilmente dall’inizio ci saranno 4/5 cambi nello schieramento rispetto a Brescia perché dobbiamo trovare nuove energie. Rodriguez domani partirà titolare: ha dimostrato di essere decisivo nei frangenti in cui è stato utilizzato grazie alla sua esplosività e merita una chance dal primo minuto per dare continuità alle sue prestazioni".

Ci sarà però da fare i conti con l'infermeria: "Calderoni potrebbe recuperare per Cosenza, Dermaku ha una fascite plantare e sta lavorando per tornare; Listkowski ha ancora un problema al tendine d’Achille che lo perseguita, ma potrebbe tornare per Cosenza. Paganini ha da tempo una sciatalgia e anche negli ultimi giorni ha accusato dolore. Mancosu dopo Brescia ha evidenziato fastidio per una vecchia cicatrice sul flessore e preferiamo non rischiare. Stesso discorso per Tachtsidis che riferisce di accusare un dolore al polpaccio. Stiamo lavorando per migliorare la condizione di Yalcin, la settimana prossima servirà di più per definire la sua situazione".

Spazio poi all'elenco dei convocati: oltre ai giocatori menzionati dall'allenatore, non fanno parte del gruppo l'indisponibili Adjapong e il non convocato Borbei, a disposizione della Primavera giallorossa.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Monterisi, Pisacane, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Henderson, Hjulmand Majer, Maselli, Nikolov

ATTACCANTI: Coda, Felici, Pettinari, Rodriguez, Stepinski, Yacin.