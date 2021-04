Lecce, Corini: "Adesso dipende tutto da noi"

"Adesso dipende da noi. Eravamo consapevoli, per tanti motivi, di poter fare una grossa partita e ci siamo riusciti. Non dimentichiamo che affrontavamo la terza in classifica, ora abbiamo 4 punti di vantaggio con lo scontro diretto a favore e siamo soddisfatti. Guai a pensare, però, che sia fatta. Ci sono 21 punti in palio, il campionato di serie B è imprevedibile e può succedere di tutto come testimoniano anche i risultati che sono maturati stasera sugli altri campi. Certo, il Lecce sta facendo ottime cose e vedo che tutti i calciatori sono pronti quando vengono chiamati in causa. Oggi Maggio mi ha detto di sentirsi carico, quando un giocatore della sua esperienza prova queste sensazioni evidentemente c'è un gruppo sano e composto da uomini. Menziono anche Lucioni, il classico atleta che tutti vorrebbero avere nel proprio organico. Il segreto? La pazienza. Non riuscivamo a sbloccarla ma siamo stati lucidi, anche dopo il 2-0 abbiamo cercato di fare il terzo gol soffrendo solo nei primi quindici minuti della ripresa". Così Eugenio Corini dopo la partita vinta dal Lecce contro la Salernitana.