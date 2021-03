Lecce, Corini: "Con la Reggiana vietato pensare al 7-1 dell'andata". I convocati: c'è Pisacane

Alla vigilia deal sfida contro la Reggiana, come riferisce pianetalecce.it, in casa Lecce è il tecnico Eugenio Corini a parlare alla stampa: "In certi momenti dove il risultato non ci premia bisogna valutare le cose fatte bene e avere fiducia. La squadra ha l’idea di spingere e ha fiducia nei suoi mezzi. Può succedere che la squadra avversaria ti possa beffare: capiamo il rammarico ma ci sono tante cose positive da poter migliorare. Se pensiamo all’ultimo minuto delle partite con Ascoli, Brescia e Pescara senza episodi dubbi avremmo vinto. Con l’Entella abbiamo creato 9 occasioni. Bisogna essere lucidi e analizzare tutto. Chiaro, non aver vinto le ultime partite è un grande rammarico. Penso però che la valutazione complessiva vada fatta sul campionato che è molto particolare. Nell’ultimo mese e mezzo la classifica si è accorciata e abbiamo rammarico per non aver vinto partite, ma è successo a tutti. Noi prepariamo le partite per vincere. A volte il risultato non ci premia ma continuo a pensare che ci siano margini per rincorrere l’obiettivo. Abbiamo allargato il campo titolari e questa squadra è pronta per giocarsi le proprie chance".

Nota poi all'avversario: "La Reggiana è una squadra che ha cuore e anima. Ha fatto un mercato di gennaio importante e i risultati certificano questo. Il risultato dell’andata è stato roboante. Nel post partita avevo scambiato due chiacchiere con Alvini: sa che il calcio è così. Quel che è stato è stato e bisogna andare oltre".

Si passa quindi a un'analisi della squadra, anche con note sui singoli: "Rodriguez ieri si era fermato per un affaticamento muscolare. Stamattina ha lavorato in differenziato e a mezzogiorno ha fatto un esame strumentale: non vogliamo rischiare e aspetteremo il report per decidere se convocarlo. Negli ultimi due giorni Mancosu era debilitato: domani mattina faremo valutazioni col ragazzo e decideremo insieme se sarà della partita. Tachtsidis vedo che settimanalmente sta migliorando la sua condizione, in questo periodo sto privilegiando Hjulmand con Henderson e Bjorkengren, ma vedremo. Yalçin sta migliorando, non so se sia ancora pronto per giocare dal primo minuto".

Ecco quindi la lista dei convocati: non ne fanno parte gli indisponibili Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkowski, Monterisi, Paganini, Rodriguez, Vigorito. Aggiornamento poi sulle condizioni di Mancosu: in conferenza il mister aveva detto che, in stato febbrile, avrebbe valutato in giornata le condizioni, ma il centrocampista non è tra i convocati.

Di seguito l'elenco dei 21:

PORTIERI: Bleve, Borbei, Gabriel

DIFENSORI: Gallo, Lucioni, Maggio, Meccariello, Pisacane, Zuta

CENTROCAMPISTI: Bjorkengren, Felici, Henderson, Hjulmand, Majer, Maselli, Nikolov, Tachtsidis

ATTACCANTI: Coda, Pettinari, Rodriguez, Stepinski, Yalcin.