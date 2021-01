Lecce, Corini: "Dobbiamo migliorare per essere vincenti. Attenzione alla Reggina"

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato in una video intervista della sfida contro la Reggina di domani: “Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, ma dobbiamo migliorare ancora per essere vincenti. Dobbiamo lavorare su quelle situazioni che fino a oggi non ci hanno permesso di vincere qualche gara in più, ma il percorso è ancora lungo. Dobbiamo soprattutto crescere nelle situazioni di non possesso, perché quando la palla è degli avversari dobbiamo essere più attenti e giocare pensando che possono farci male. - continua Corini – Dopo le difficoltà legate all’esonero di Toscano, che ha atto un gran lavoro, la Reggina è riuscita a ritrovare i risultati. È una squadra che ha bisogno di fare punti e che cercherà di ottenerli contro di noi. Dobbiamo prestare la massima attenzione ed avere sempre rispetto dell'avversario per poter proporre al meglio il nostro gioco".