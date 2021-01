Lecce, Corini: "Finalmente lunedì chiude il mercato". I convocati: ancora out Pettinari

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Pordenone e dello stato della squadra fra mercato e assenze: “Affrontiamo un squadra di valore, che è dietro di noi in classifica e che da tanti anni lavora assieme. Ci aspettiamo una partita difficile, contro una squadra solida che subisce poco, ha fisicità e attacca bene la profondità, inoltre è molto brava sulle palle inattive. Ma abbiamo la consapevolezza che possiamo fare bene muovendo velocemente la palla e sviluppando i nostri principi di gioco. Noi recuperiamo Coda, ma purtroppo abbiamo perso Tachtsidis, mentre Hjulmand è a disposizione. Per me ha l’attitudine giusta per giocare in quel ruolo, partirò sicuramente con lui come vertice di centrocampo. È un centrocampista moderno e completo, ci potrà dare una grande mano. Listkowski ha una tendinite post-traumatica, ieri aveva molto male e non sarà convocato. Domani darò continuità a Zuta, ma so che Gallo è un’alternativa valida. Rodriguez? Ha avuto una serie di problemi, lo abbiamo recuperato appena due giorni prima della sfida contro l’Empoli e devo considerare la sua condizione e preservarlo per non avere altre ricadute. È una grande risorsa che abbiamo a disposizione. - continua Corini – Finalmente lunedì chiuderà il mercato e avremo la rosa definitiva. Faccio un in bocca al lupo a Falco che andrà a vivere questa esperienza all’estero. Sul mercato ho un contatto diretto con la società, se dovremo fare qualcosa la faremo nel migliore dei modi. Valuteremo le opportunità che potremo eventualmente cogliere per migliorare la rosa

Sono 22 i calciatori convocati da Corini per la sfida contro il Pordenone. Non fanno parte del gruppo gli indisponibili Calderoni, Dermaku, Felici, Listkowski, Lo Faso, Pettinari i non convocati Borbei, Pierno e lo squalificato Tachtsidis. Questa la lista completa:

Portieri: Bleve, Gabriel, Vigorito

Difensori: Pisacane, Lucioni, Meccariello, Adjapong, Monterisi, Zuta, Gallo

Centrocampisti: Paganini, Mancosu, Nikolov, Bjorkengren, Maselli, Majer, Hjulmand, Henderson

Attaccanti: Coda, Stepinski, Dubickas, Rodriguez