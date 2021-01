Lecce-Empoli 2-2, le pagelle: Mancosu la rimonta da solo, Haas box to box

vedi letture

Lecce-Empoli 2-2

Marcatori: 33' Haas, 47' La Mantia, 79' Mancosu, 90' Rodriguez

Lecce

Gabriel 7 - Tiene a galla i suoi con un sacco di interventi importanti, miracoloso su Bajrami.

Adjapong 6 - Ottimo in progressione, a volte stenta un po' in copertura.

Pisacane 5,5 - Suo malgrado, si perde assieme a Lucioni La Mantia in mezzo all'area per il raddoppio.

Lucioni 6 - Pericoloso su corner, copre discretamente sulle sortite avversarie.

Zuta 5 - Suo il peccato originale sul raddoppio, perché era proprio lui che doveva coprire il secondo palo sullo 0-2. Spinge anche poco.

Dal 77' Gallo sv -

Nikolov 5 - Non il miglior esordio in Serie B. Si fa ammonire dopo pochissimo e non è mai in partita.

Dal 54' Bjorkengren 6,5 - Altro contributo rispetto a chi lo ha preceduto, grande ingresso.



Tachtsidis 5,5 - Accusa un po' troppo nervosismo, entrando spesso in ritardo sugli avversari.

Dal 67' Hjulmand 6,5 - Dà ordine alla manovra, con tranquillità.

Majer 6 - Si disimpegna discretamente nei contrasti in mezzo al campo, soprattutto nel primo tempo.

Dal 53' Rodriguez 7,5 - Due gol in campionato, importantissimo quello di oggi che permette ai suoi di chiudere la giornata con un isperato pari.

Henderson 5 - Schierato in una posizione non sua, non riesce a farsi notare se non per qualche fallo.

Dal 53' Liskowski 7 - Suo l'assist per Mancosu, che poi realizza un gol clamoroso. Ottimo lavoro tra le linee.

Mancosu 8 - Un gol, un assist ed una rimonta che compie praticamente da solo. A tratti predicatore nel deserto.

Stepinski 5,5 - Senza Coda accanto non è lo stesso giocatore, e si vede.

Empoli

Brignoli 6,5 - Solita gara solida e sicura del portiere ex Ternana. Mai troppo sollecitato.

Fiamozzi 6,5 - Sale bene sulla corsia destra, offrendo sempre sbocchi ai compagni.

Casale 6,5 - Sicuro nel limitare Stepinski, ottimo lavoro in anticipo.

Nikolaou 6,5 - Gara di ordinaria amministrazione, rischia praticamente zero.



Parisi 6,5 - Ci mette tanto cuore, giocando un tempo e mezzo con un infortunio al piede.

Dal 58' Terzic 5,5 - Non dà le stesse garanzie di Parisi, e difatti l'Empoli soffre soprattutto dalle sue parti.



Haas 7 - Sblocca la gara e fa il box to box vero. Top player per la categoria.

Dal 72' Zurkowski sv -

Stulac 6,5 - Lavora con i filtranti, più che altro. Trova alterne fortune, bene sui piazzati.

Ricci 6,5 - Altra gara di spessore, con tempi e sapienza nelle giocate.

Bajrami 6,5 - Buona gara per il trequartista, che non trova il gol per via di un grande Gabriel.

Dal 71' Moreo sv -

Mancuso 6 - Non la sua miglior gara, però lotta tanto in mezzo.

Dal 90' Crociata sv -

La Mantia 7 - Gran gara dell'ex di turno, che si disimpegna benissimo e trova anche il gol del raddoppio.

Dall'89' Matos sv -