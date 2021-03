Lecce, Maggio: "Non sempre arrivano i risultati, ma il percorso intrapreso è quello giusto"

Ai microfoni di pianetaserieb.it, è intervenuto il difensore del Lecce Christian Maggio: "Qui c’è tanta qualità, oltre al giusto mix di giovani ed elementi con esperienza. Inoltre abbiamo Corini, secondo me un grande allenatore, che è molto bravo nel farsi seguire. Stiamo lottando in un campionato complicato, dove ogni squadra ha identità e non rende mai agevole la partita. Basti pensare alla Reggiana, il nostro ultimo avversario, che ha ottenuto risultati importanti come la vittoria sul campo del Cittadella. Ciò nonostante, abbiamo offerto una grande prestazione. Il nostro è un cammino in cui cerchiamo di portare a casa sempre il massimo, magari alle volte non arriveranno risultati ma l’importante sarà avere sempre la giusta mentalità. Vedremo alla fine quale sarà la tappa conclusiva del percorso. C’è tanta strada da fare, lavorando duramente potremo raggiungere grandi traguardi e, secondo me, il percorso è quello giusto. La società sta facendo investimenti importanti, anche per quanto riguarda i giovani, motivo per il quale il futuro potrà essere roseo”.