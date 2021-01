Lecce, Mancosu: "Male per un'ora, ma abbiamo reagito da grande squadra"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, al termine di Lecce-Empoli, il capitano dei salentini Marco Mancosu ha così commentato la rimonta dei suoi.

Sulla partita:

"Molto importante questo risultato per il morale, ma abbiamo fatto molto male per un'ora. Non c'è bisogno di nascondersi dietro ad un dito, abbiamo reagito da grande squadra e le partite spesso le vinci coi cambi".

Sui cambi:

"Secondo me il mister non ragiona in termini di messaggi da voler mandare, voleva vincere. Sicuramente questo mette pressione a chi è titolare, se non c'è competizione è difficile".



Sui primi 70 minuti:

"L'Empoli è forte, gioca molto bene e quindi ci sta soffrire. Resta il fatto che l'abbiamo ripresa".

Sul mercato:

"Purtroppo nel calcio son sempre esistite situazioni come queste, ogni giocatore ha le sue motivazioni e vanno rispettate. Per noi conta soltanto far quello che dobbiamo fare sul campo".



Su La Mantia:

"Non so se sia suo il gol (scherza, ndr). Avrò sempre riconoscenza per chi ci fa vincere i campionati, è sempre un piacere vederlo".