Lecce, Sticchi Damiani furioso: “Fuorigioco colossale non visto. Paghiamo l'assenza del VAR”

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è una furia dopo il pareggio subito contro il Brescia e se la prende con la terza arbitrale rea, a suo dire, di non aver visto un fuorigioco nell’azione del 2-1 lombardo: “Eravamo stati bravissimi a portarci sul doppio vantaggio, abbiamo mancato il 3-0 e poi l’ennesima svista arbitrale ha cambiato il corso della partita. Sul loro primo gol c’era un fuorigioco colossale che il guardalinee non ha rilevato, un fuorigioco impossibile da non vedere, un errore enorme, pesantissimo almeno quanto quello subito dal Brescia nel turno precedente. - continua Sticchi Damiani al Nuovo Quotidiano di Puglia - Continuiamo a pagare la mancanza del Var, nonostante in Lega abbiamo votato in assemblea l’urgenza della tecnologia anche in serie B. Manca solo il personale che sia pronto per la A e per la B. C’è ancora un problema di formazione, qualche problema organizzativo.L’errore dell’arbitro? È l’ultimo torto di una lunga serie che subiamo in questo campionato”.