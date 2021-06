Lecce, Sticchi Damiani: "Siglata la concessione d'uso decennale dello stadio"

Il Lecce avrà il suo stadio. Ancora al 'Via del Mare'. Ad annunciarlo è il presidente del club salentino Saverio Sticchi Damiani nel corso di una conferenza stampa: “Quella di oggi è una data importante che chiude l’iter amministrativo per la concessione decennale a nostro favore dello stadio Ettore Giardiniero.

È doveroso un ringraziamento al Sindaco Carlo Salvemini e a tutti i dirigenti e tecnici comunali che si sono adoperati affinché ciò fosse possibile.

Considera questo accordo come un ulteriore atto di responsabilità non solo nei confronti dei nostri tifosi ma anche nei confronti della città e del Salento. La concessione, innovativa ma al contempo impegnativa, ci permetterà di utilizzare l'impianto, oltre che per ospitare i tifosi in occasione delle nostre gare casalinghe come già accaduto in passato, anche per programmare una serie di eventi extrasportivi, consentendo al pubblico di usufruire dell 'impianto anche al di fuori del periodo agonistico. Di contro il club, con tale atto, ha accettato di accollarsi il pesante fardello della manutenzione straordinaria di un impianto avanti con gli anni e, sul quale, ha già investito importanti risorse nelle passate stagioni. L'auspicio ovviamente è che, una voltaci alle spalle questo brutto momento fatto anche di spalti tristemente vuoto,

Si è trattato di un percorso lungo e complicato e, come detto in precedenza, ringrazio non solo l'Amministrazione ed il suoi dirigenti, ma anche i miei compagni di viaggio verso questo importante traguardo: il nostro direttore generale Giuseppe Mercadante, l'avvocato Domenico Zinnari e l'avvocato Antonio Caiffa”.