Lecce, subito in campo dopo Venezia. Pettinari in gruppo, Rodriguez ancora a parte

Rientrati in tarda notte dalla trasferta di Venezia i giallorossi hanno pernottato nel ritiro dell'Acaya Golf Resort & SPA dove nel pomeriggio hanno ripreso la preparazione in vista della semifinale playoff di ritorno in programma giovedì alle ore 18:30 al Via del Mare. Pettinari ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. Rodriguez ha svolto un lavoro personalizzato. Domani pomeriggio il tecnico Corini dirigerà la seduta di rifinitura, allo stadio, con inizio previsto alle ore 17:00.