Ufficiale Lo Spezia piazza il colpo in difesa: preso Cistana, contratto biennale per l'ex Brescia

Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Andrea Cistana, il quale ha sottoscritto un contratto con il club di via Melara fino al 30 giugno 2027.

Classe 1997, nato a Brescia, Cistana muove i primi passi nel settore giovanile delle Rondinelle. Dopo un’esperienza in prestito in Serie D al Ciliverghe, dove colleziona 28 presenze e 1 gol, nel gennaio 2018 fa il proprio esordio nel calcio professionistico con la maglia del Prato, in Serie C, per poi tornare nuovamente a Brescia, diventandone fin da saubito un tassello fondamentale.

Nella stagione 2018/2019 entra infatti stabilmente nella prima squadra bresciana e contribuisce subito alla vittoria del campionato di Serie B con ben 30 presenze, mentre in massima serie, Cistana disputa 21 partite con le Rondinelle, trovando anche la via del gol alla terza giornata contro il Bologna e arrivando a guadagnare la chiamata della Nazionale per le sfide contro Bosnia-Erzegovina e Armenia. Negli anni diventa uno dei profili più solidi della cadetteria e una colonna del Brescia, con cui ha chiuso con un bottino totale di 171 presenze e 9 reti.

Difensore centrale solido ed esperto, Andrea Cistana è pronto a iniziare la nuova avventura in cadetteria con la maglie delle Aquile, aggregandosi al gruppo di mister D'Angelo a partire dalla ripresa degli allenamenti fissata per lunedì pomeriggio a Follo.

Benvenuto Andrea!