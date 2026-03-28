Mancini: "In Serie B il livello tecnico si è alzato. Palermo favorito, poi Monza e Venezia"

Intervenuto nel corso della trasmissione di Monza-News, ‘Binario Sport’, l’ex esterno offensivo di Roma, Inter, Milan e Venezia Amantino Mancini ha parlato anche del campionato di Serie B e delle possibili favorite per la promozione in massima serie.

“La Serie B la vedo poco, ma seguo le classifiche, importante che sia un campionato equilibrato quest'anno. Quando ho giocato sei mesi in prestito a Venezia in B, era un torneo particolare e difficile, con tante palle alte e lanci. - spiega il brasiliano - Ora si è alzato un po' il livello tecnico, ci sono tante squadre che lottano per la Serie A”.

Spazio poi alle sue favorite: “Metterei il Palermo, la passione dei tifosi è importante. Poi Monza e Venezia, ma difficile fare pronostici. - conclude Mancini volgendo poi lo sguardo alla Serie A - In Serie A vedo l'Inter protagonista, favorita sì, ma deve comunque stare attenta a Napoli e Milan”.