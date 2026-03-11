Amantino Mancini scommette: "Il Milan può rimontare l'Inter. Allegri tutto tranne che obsoleto"

Amantino Mancini, con un passato divertente alla Roma ma di passaggio anche tra Milan ed Inter, ha preso parola in un'intervista a MilanNews per analizzare cosa sia successo nel derby tra le due milanesi: "Penso che il Milan ha meritato di vincere la partita, anche perché l'ha condotta in maniera molto intelligente. Quindi ha meritato di portarsi a casa questo derby. Se il campionato è riaperto? Sì. Sette punti non sono tanti, anche perché ne deve passare di acqua sotto ai ponti. Il campionato non è ancora deciso".

Insomma, i nerazzurri di Chivu hanno ridato speranza ai 'cugini' rossoneri in ottica Scudetto, a detta del doppio ex: "Le prossime partite dell'Inter sono molto difficili, e penso che questo aumenti le possibilità per il Milan di accorciare in classifica. Come ho detto, possono succedere ancora tante cose, ma le prossime partite dell'Inter sono molto complicate e quindi il Milan ne deve approfittare. Ha la forza di rimontare l'Inter. Ovvio, ha un bel vantaggio, 7 punti sono tanti, ma penso che il Milan possa avere la capacità di accorciare".

C'è però un aspetto per cui il Diavolo ha dei rimpianti, secondo il 45enne brasiliano: "La poca continuità contro le piccole. Ha qualità, è giovane, ma la poca continuità contro le squadre della parte destra della classifica l'hanno un po' condizionata". Ma il lavoro di Massimiliano Allegri è sotto gli occhi di tutti, dopo aver ereditato una squadra finita all'ottavo posto la scorsa stagione: "È un allenatore esperto, capisce di calcio, conosce bene il Milan. Penso che sta facendo bene. Ovvio che si può sempre migliorare, ma lo valuto fino ad adesso un lavoro da 8".

"Ha dimostrato di essere tutto tranne che obsoleto", ha sottolineato Mancini a proposito del piano adottato da Allegri per incartare Chivu e la sua Inter capolista. "Il Milan domenica ha fatto una grande partita, molto aggressiva. Penso che la sua tattica sia riuscita a farla bene, quindi ha fatto un gran lavoro".