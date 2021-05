Marconi, maxi squalifica per razzismo: il Pisa ricorre al Collegio Arbitrale per multare il tesserato

Si scatena il caso Michele Marconi in casa Pisa, con la società che, a seguito della pesante maxi squalifica inflitta all'attaccante per presunte frasi razziste in occasione del match contro il Chievo, ha attivato un provvedimento disciplinare nei confronti dell'attaccante: chiesta al Collegio Arbitrale una multa per lo stesso.

Pronto a difendersi Marconi, come ha confermato il suo avvocato Alessio Piscini dalle colonne de La Nazione: "Sì, è tutto vero, ne prendiamo atto e ci difenderemo al collegio arbitrale".