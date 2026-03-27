Modena, buone notizie per Sottil: Pyyhtia è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo
Il Modena si avvicina al rush finale di campionato con una notizia positiva sul fronte infortuni. Niklas Pyyhtiä, fermo da oltre un mese, è tornato ad allenarsi con continuità insieme al resto della squadra e ora guarda con fiducia alla sfida interna contro il Bari, in programma lunedì 6 aprile.
Il centrocampista finlandese si era fermato lo scorso 10 febbraio, in occasione della trasferta di Venezia vinta dai gialloblù con le reti di Beyuku e Tonoli. Da quel momento era iniziato un periodo complicato, ma le ultime indicazioni arrivate dal campo lasciano intendere che il recupero sia ormai in fase avanzata.
Nella giornata di ieri, durante la doppia seduta agli ordini di Andrea Sottil, il classe 2003 ha lavorato regolarmente con il gruppo, segnale incoraggiante in vista del rientro tra i convocati. Come riportato da calciomodena.it, l’obiettivo è esserci proprio contro il Bari, in una gara chiave per le ambizioni playoff del Modena, attualmente in piena corsa per un piazzamento tra le prime cinque.
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