Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta

Dopo l’infortunio occorso ad Alessandro Sersanti - lesione al bicipite femorale della coscia destra - un’altra tegola rischia di complicare i piani del tecnico del Modena Andrea Sottil in vista delle prossime gare di campionato a partire da quella di sabato contro la Carrarese.

Nel corso della sfida vinta contro la capolista Venezia infatti anche il finlandese Niklas Pyyhtia si è fermata per un problema muscolare che dovrà essere valutato nelle prossime ore con nuovi esami. Se il classe 2003 dovesse saltare la prossima gara infatti in mezzo al campo il tecnico gialloblù potrebbe contare solo su Gerli, Santoro e Massolin con i primi due che hanno giocato novanta minuti nel turno infrasettimanale con il giovanissimo Wiafe e il neo acquisto Niang – entrambi ancora in attesa dell’esordio - come uniche alternative.

E chissà se questa coperta corta in mezzo al campo non possa portare il tecnico a pensare a variare quel 3-5-2 che è il suo marchio di fabbrica e con cui ha impostato la squadra fin dal suo arrivo in estate.