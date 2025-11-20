Modena, Pyyhtia: "La squadra è forte, se faremo bene non sarà una sorpresa"

Sulle colonne de Il Resto del Carlino, troviamo le parole di Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese del Modena arrivato in estate dal Bologna, intervenuto in conferenza stampa: "Giocare per la tua nazionale è un sogno di tutti, segnare è stato molto bello, speriamo arrivi presto una rete anche qui a Modena".

Domenica sfiderà il suo recente passato: il Sudtirol di Castori, con cui ha conquistato la salvezza la scorsa stagione.

"Non è facile giocare contro di loro, giocano molto in verticale un po’ come facciamo anche noi. Noi però dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto fino ad adesso".

Pyyhtia vive ormai da anni in Italia e l’impatto, all’inizio complicato, si è trasformato in un rapporto speciale:

"È il quinto anno che sono in Italia e comincio a pensare che questa è come una seconda casa per me, anche perché finalmente posso parlare la vostra lingua. All’inizio non è stato facile, trovavo poca gente che parlava bene l’inglese. Adesso è tutto più facile".

Il calcio, in Finlandia, non è lo sport più tradizionale, ma le cose stanno cambiando:

"Forse non è lo sport più tradizionale, ma tantissimi ragazzi si avvicinano e ora è il gioco di squadra più praticato. Da piccolo giocavo anche a hockey sul ghiaccio, ma preferivo il pallone".

L’esordio in nazionale potrebbe rappresentare un punto di svolta, ma Pyyhtia mantiene i piedi per terra:

"È arrivata la prima gara con la Finlandia e anche il gol, ma devo soltanto continuare a lavorare. Questi giorni mi hanno fatto bene: posso parlare la mia lingua e rivedere vecchi amici. Ora ho più energia da dedicare al Modena".

E sulla squadra gialloblù ha già le idee chiare:

"Quando sono arrivato ho visto subito che la squadra era forte. Se faremo bene non sarà una sorpresa: possiamo fare ottime cose. In casa ho sempre sentito il grande supporto dei tifosi, fanno venire la voglia di dare tutto in campo".