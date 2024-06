Ufficiale Modena, esercitato il diritto di riscatto dal Perugia di Simone Santoro: la nota

Nei giorni programmati dalla FIGC per questo genere di operazioni, il Modena F.C. ha esercitato il diritto di opzione previsto nei confronti di A.C. Perugia Calcio per Simone Santoro. Dal 1° luglio il calciatore sarà acquistato a titolo definitivo.

Numeri. Il centrocampista si lega contrattualmente al Modena fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore del club, anche per la stagione 2026-27. Arrivato in gialloblù nel gennaio 2024, Santoro, nato il 15 settembre 1999, ha raccolto 15 presenze nella seconda parte della stagione, risultando sempre tra i migliori in campo. Volontà e personalità, duttilità tattica, applicazione e resistenza: queste le qualità che il centrocampista, siciliano di Messina, ha già messo in bella evidenza.

Parole. “Perugia è stata una tappa importante della mia carriera, ma da gennaio ho pensato e ho lottato solo per il Modena ed essere confermato era il mio obiettivo – dichiara Santoro -. Ringrazio la famiglia Rivetti e tutta la Società, darò tutto per ricambiare sul campo la fiducia dei dirigenti e dell’allenatore. Ora mi sto godendo la famiglia e un po’ di riposo, ma non vedo già l’ora di ritornare a indossare la maglia gialloblù”.