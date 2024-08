Ufficiale Modena, tesserato il giovane centrocampista Surricchio dalla Roma

Il Modena ha piazzato un colpo in prospettiva prelevando dalle giovanili della Roma il centrocampista centrale Jacopo Surricchio, classe 2006. Il calciatore, come si legge nella sezione dedicata al calciomercato sul sito della Lega B, si è trasferito in Emilia a titolo definitivo.

Il giocatore, cresciuto nel Teramo con cui vanta anche 2 presenze in Serie C, ha giocato 54 gare con le maglie delle under giallorosse segnando sette reti. Il calciatore dovrebbe andare inizialmente a rinforzare le giovanili gialloblù.