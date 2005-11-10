Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Modena, Tonoli dopo il ko con la Carrarese: "Pagato l'approccio, col Cesena vogliamo rifarci"

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:04Serie B
17.10.2026 22:04Serie B
Fonti preferite
Tonoli analizza il ko con la Carrarese: "Abbiamo pagato l'approccio". Ora il Modena cerca il riscatto nel derby col Cesena.
FotoTUTTOmercatoWEB

Al termine della sfida persa sul campo della Carrarese, Daniel Tonoli, centrocampista del Modena, ha commentato la sfida ai microfoni del club: “Abbiamo pagato l’approccio iniziale, è una cosa che non possiamo permetterci di sbagliare, ce l’eravamo detto in settimana. Impariamo da questa sconfitta e ripartiamo dal dagli ultimi minuti dove abbiamo cercato di recuperare il match. Adesso arriva il derby col Cesena, ci arriviamo con tantissima voglia di rivalsa”.

Articoli correlati

Immagine news 1
I talenti della Serie B: i giocatori del Modena che possono arrivare in Serie A
Immagine news 2
Modena, Tonoli: "Vorrei fare il salto di qualità qui. Belotti ci darà una grande mano"
Immagine news 3
Modena, rinnovo di contratto fino al 2029 per Daniel Tonoli. C'è anche un'opzione

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
23:19 Serie B
Cremonese, Pecchia: "Il passivo troppo pesante, la rete di Moreo ha rotto gli equilibri
Immagine news 2
22:49 Serie B
Pisa, Bianco: "Vittoria meritata, escluso un quarto d'ora non c'è stata partita"
Immagine news 3
22:33 Serie B
Carrarese, la gioia di Rubino: "Sto trovando continuità, ma posso ancora migliorare"
Immagine news 4
22:19 Serie B
Ascoli, Rizzo si gode il primo gol in Serie B: "Lo dedico a mio papà"
Immagine news 5
22:04 Serie B
Modena, Tonoli dopo il ko con la Carrarese: "Pagato l'approccio, col Cesena vogliamo rifarci"
Immagine news 6
21:56 Serie B
Pisa-Cremonese 3-1, le pagelle: Bianco la vince con i cambi, non basta l'eurogol di Berti
Immagine news 7
21:48 Serie B
Sambenedettese, D'Alesio polemico con l'arbitro: "Ogni episodio dubbio a favore del Vado"
Immagine news 8
21:33 Serie B
Padova, ore decisive per Calabro: in bilico anche il ds Mirabelli
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma scavalca la Lazio e si porta a -2 dalla vetta
Immagine top news n.1 Roma-Genoa 2-0, le pagelle: Castro da cineteca, ma è Lulli MVP. El Shaarawy sulla traversa
Immagine top news n.2 Adams nuovo Doge di Venezia: ecco quanto può costare il colpo più caro della storia del club
Immagine top news n.3 Com'è andata la prima Inter senza Lautaro? Thuram e Bonny decisivi, Pio Esposito rimandato
Immagine top news n.4 D'Amico: "Endrick a gennaio? Vogliamo calciatori forti e trattenere chi arriva in prestito"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Inter prima da sola almeno per una notte, +3 sulla Lazio
Immagine top news n.6 Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: la scelta su Mora, Castro e l'ex El Shaarawy dal 1'
Immagine top news n.7 Kolo e Woltemade insieme dal 1'? Spalletti: "Non esistono titolari e riserve. Ci devo pensare"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.3 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.4 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Genoa, De Rossi svela: "Baldanzi con un fastidio all'adduttore". Su Wiafe: "Mi piace tanto"
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Che fastidio quei 7 minuti col Real. A rivedere la giocata di Castro..."
Immagine box news Serie A Roma, Castro: "Felice del primo gol dopo tanti pali presi. Lulli lavora come un cane"
Immagine box news Serie A Serie A, la classifica aggiornata: la Roma scavalca la Lazio e si porta a -2 dalla vetta
Immagine box news Serie A Genoa, a breve la conferenza stampa di De Rossi
Immagine box news Serie A Roma, a breve la conferenza stampa di Gasperini
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia: "Il passivo troppo pesante, la rete di Moreo ha rotto gli equilibri
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco: "Vittoria meritata, escluso un quarto d'ora non c'è stata partita"
Immagine box news Serie B Carrarese, la gioia di Rubino: "Sto trovando continuità, ma posso ancora migliorare"
Immagine box news Serie B Ascoli, Rizzo si gode il primo gol in Serie B: "Lo dedico a mio papà"
Immagine box news Serie B Modena, Tonoli dopo il ko con la Carrarese: "Pagato l'approccio, col Cesena vogliamo rifarci"
Immagine box news Serie B Pisa-Cremonese 3-1, le pagelle: Bianco la vince con i cambi, non basta l'eurogol di Berti
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il Potenza vince ancora: 2-1 al Catania. Pari fra Salernitana e Scafatese, bene il Treviso
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli verso il Crotone: “La vittoria sembra scontata, ma non sarà così”
Immagine box news Serie C Giugliano, fatta per Cannavaro. Accordo fino a giugno con opzione per il tecnico
Immagine box news Serie C Giugliano, Paolo Cannavaro per la panchina: trattativa chiusa. Ora il Foggia
Immagine box news Serie C Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Tatomir
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Bene la Reggiana. Inter ko interno
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio