Modena, Tonoli dopo il ko con la Carrarese: "Pagato l'approccio, col Cesena vogliamo rifarci"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:04Serie B
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17.10.2026 22:04Serie B
Tonoli analizza il ko con la Carrarese: "Abbiamo pagato l'approccio". Ora il Modena cerca il riscatto nel derby col Cesena.
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Al termine della sfida persa sul campo della Carrarese, Daniel Tonoli, centrocampista del Modena, ha commentato la sfida ai microfoni del club: “Abbiamo pagato l’approccio iniziale, è una cosa che non possiamo permetterci di sbagliare, ce l’eravamo detto in settimana. Impariamo da questa sconfitta e ripartiamo dal dagli ultimi minuti dove abbiamo cercato di recuperare il match. Adesso arriva il derby col Cesena, ci arriviamo con tantissima voglia di rivalsa”.
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