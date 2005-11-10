Modena, Tonoli: "Sconfitta di Carrara figlia dell'approccio sbagliato al match"

Quella di ieri in casa della Carrarese è stata senza dubbio una sconfitta inattesa per il Modena di Daniele Galloppa, quarta forza del campionato di Serie B.

Un ko che Daniel Tonoli, difensore della compagine emiliana, ha provato a spiegare nel dopopartita del 'Dei Marmi': “Abbiamo pagato l’approccio iniziale, è una cosa che non possiamo permetterci di sbagliare. Ne avevamo parlato in settimana, dobbiamo assolutamente migliorare. Impariamo da questa sconfitta e ripartiamo dal dagli ultimi minuti dove nonostante tutto abbiamo cercato di recuperare il match. Adesso arriva il derby al Braglia col Cesena, ci arriviamo con tantissima voglia di rivalsa”.