Modena, Tonoli: "Sconfitta di Carrara figlia dell'approccio sbagliato al match"
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 13:49Serie B
autore Luca Bargellini
18.10.2026 13:49Serie B
TUTTOmercatoWEB
Quella di ieri in casa della Carrarese è stata senza dubbio una sconfitta inattesa per il Modena di Daniele Galloppa, quarta forza del campionato di Serie B.
Un ko che Daniel Tonoli, difensore della compagine emiliana, ha provato a spiegare nel dopopartita del 'Dei Marmi': “Abbiamo pagato l’approccio iniziale, è una cosa che non possiamo permetterci di sbagliare. Ne avevamo parlato in settimana, dobbiamo assolutamente migliorare. Impariamo da questa sconfitta e ripartiamo dal dagli ultimi minuti dove nonostante tutto abbiamo cercato di recuperare il match. Adesso arriva il derby al Braglia col Cesena, ci arriviamo con tantissima voglia di rivalsa”.
Altre notizie Serie B
Oggi
13:04 Serie B
Carrarese, Oliana: "Siamo un gruppo unito. Conquistare la salvezza un mattoncino alla volta"
12:49 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B