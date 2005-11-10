Brutte notizie dall'infermeria per il Modena: rottura del crociato per Caso

Brutte notizie per il Modena di Daniele Galloppa che dovrà fare a meno del centrocampista offensivo Giuseppe Caso per quasi tutto il resto della stagione. Il classe '98, autore di tre gol in otto presenze, contro il Vicenza nella serata di ieri si è infatti gravemente infortunato al ginocchio e dovrà operarsi.

Il report medico del Modena

In seguito all’infortunio riportato durante il match contro il Cesena, Daniel Tonoli è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di 2° grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore gialloblù ha già iniziato il trattamento conservativo e riabilitativo.

Giuseppe Caso è stato sottoposto questa mattina a esami strumentali in seguito all’infortunio riportato ieri sera a Vicenza. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, per la quale sarà necessario un intervento chirurgico.

Francesco Zampano, in seguito all’infortunio rimediato nella trasferta di Vicenza, sarà sottoposto ad accertamenti nei prossimi giorni.

Stenio Zanetti prosegue invece il proprio percorso riabilitativo in seguito alla lesione miotendinea del retto femorale della coscia destra, riportata durante la partita contro l’Empoli.

ll presidente Carlo Rivetti, tutta la società e la squadra sono al fianco di Giuseppe Caso, convinti che ritornerà più forte di prima. Forza Beppe!