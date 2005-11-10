Modena, Tonoli: "Pensiamo una gara alla volta. Belotti fortissimo, si tira tutti dietro"

Il difensore del Modena Daniel Tonoli Modena:è stato premiato nel corso del Gran Galà del Calcio ad Arezzo per la sua passata stagione e ai microfoni di Tuttomercatoweb.com si è soffermato sull'ottimo avvio in questa Serie B “Quest'anno siamo partiti benissimo, ma è ancora presto per tirare le somme, pensiamo partita per partita. - prosegue parlando dell'impatto del neo tecnico Daniele Galloppa - Ci stiamo integrando benissimo con il mister e il suo staff, sta facendo un grandissimo lavoro, stiamo capendo la sua idea di gioco e sono sicuro che miglioreremo sempre andando avanti con le partite"

Come vivete la presenza di un giocatore come Belotti in squadra?

“Sappiamo tutti che è un giocatore fortissimo, un grandissimo professionista, un grandissimo compagno e ci sta dando una mano. È anche un grandissimo lavoratore e ci sta tirando dietro tutti quindi sono sicuro che ci aiuterà anche nelle prossime gare. È un giocatore importante per noi.

Come state affrontando la sosta?

“La sosta ci fa rifiatare un po', pur avendo lavorato alla grande. Quanto agli obiettivi guardiamo partita per partita perché sono tutte difficilissime e non c'è una favorita”.