Monza, Bianco: "C'è poco di che essere contenti. Risultato non in linea con i nostri obiettivi"
TUTTO mercato WEB
Le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Monza Paolo Bianco, riportate da UsCatanzarocalcionews.it, al termine della sfida contro il Catanzaro terminata 1-1.
"Oggi non c’è nulla di che essere contenti, un pareggio che ci evita la sconfitta ma che non è in linea con i nostri obiettivi per il campionato che stiamo disputando. Partita difficile da commentare che speravamo di raddrizzare subito dopo la superiorità numerica inserendo uomini di qualità, invece abbiamo subito anche noi l’espulsione di Cutrone che ha rimesso la gara in parità numerica”.
Articoli correlati
Catanzaro-Monza 1-1, le pagelle: Favasuli super, Pessina la riprende. Follie di Alesi, Cutrone e Keita
Altre notizie Serie B
Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Editoriale di Raimondo De Magistris In FIGC serve un commissario straordinario molto più di un nuovo presidente federale. Antonio Conte ha superato la tempesta col Napoli e ha subito lanciato la sua candidatura da CT
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Conte: "Nazionale? Un anno fa si parlava di Juve. Ma fossi il presidente mi prenderei in considerazione"
Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Serie A
Serie B
Carrarese, Calabro: "Essere accostato a Italiano è un complimento enorme. La realtà dice che possiamo guardare in alto"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile