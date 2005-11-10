Ufficiale Catanzaro, ecco la firma dell'argentino Garnica: si è legato ai giallorossi fino al 2029

L'esterno d'attacco era partito in ritiro con la squadra di mister Gorgone pur senza aver siglato un contratto. Nell'amichevole di ieri ha anche trovato la via della rete

Aggregato da inizio ritiro alla squadra di Giorgio Gorgone, con cui ieri ha anche segnato in amichevole, adesso l'esterno d'attacco Garnica è a tutti gli effetti un giocatore del Catanzaro. Come anticipato infatti il classe 20034 ha firmato ieri il contratto che lo legherà ai giallorossi e oggi è stato annunciato ufficialmente dai calabresi:

La nota del Catanzaro per Garnica

US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alejo Garnica.

Esterno offensivo argentino, nato a Rosario nel 2004, Garnica ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2029.

Nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia del Nardò, nel campionato di Serie D, collezionando 34 presenze, 5 reti e 7 assist. Giocatore rapido e tecnico, può essere impiegato sia come esterno offensivo sia in posizione più arretrata sulla corsia laterale.

Le prime parole di Garnica

«Ho accolto la notizia del trasferimento con grande entusiasmo e con tanto orgoglio. Catanzaro è una piazza caldissima, con tifosi straordinari, e per me rappresenta un’opportunità importante», dice Garnica ai microfoni del club, descrivendo così le sue caratteristiche: «La velocità, lo strappo, gli inserimenti e il cross sono le mie qualità principali. Sono un’ala offensiva, ma posso adattarmi anche a fare il quinto. Sarò a completa disposizione del mister, ovunque riterrà di impiegarmi. Ai tifosi prometto che darò il massimo in ogni minuto che giocherò e in ogni allenamento, cercando di ripagare la fiducia della società e dell’allenatore».