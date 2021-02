Monza, Brocchi: "Arrabbiato negli ultimi minuti. I cambi? Spesso ti fanno vincere o perdere"

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi è intervenuto al termine del match vinto contro il Vicenza. Ecco le sue parole in conferenza stampa: "È una serata davvero bella, venire qui e vincere non è facile per nessuno. È una squadra che fa dell’agonismo e dell’unione la propria forza, noi siamo stati bravi e abbiamo giocato una partita a tratti sporca, è stato quello che avevo chiesto ai miei giocatori. Non sempre si può dominare la gara, a volte quando giochi contro squadre che hanno questo modo di giocare diventa tutto più difficile. I ragazzi sono stati bravi, si sono aiutati e siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante. Mi sono arrabbiato negli ultimi minuti, quando vai sul 2-0 non devi concedere il gol agli avversari. Dobbiamo migliorare, ma era importante vincere dopo la grande prestazione contro l’Empoli".

Bene anche chi è entrato a gara in corso.

"Lo sappiamo, io dico sempre che le partite te le fanno vincere, perdere o pareggiare i cambi. A volte non serve fare 5 cambi, a volte può essere utile. Stasera è andata bene, chi non parte dall’inizio deve preparare la partita come se dovessero giocare".

Venerdì c'è il Pisa.

"È un campionato difficile, ogni partita può riservare sorprese. Bisogna mantenere la concentrazione alta, le squadre sotto in classifica si sono rinforzate molto. In serie B c’è un livellamento delle rose, le partite sono complicate da vincere".