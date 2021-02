Monza, Brocchi: "Giornata storta, ma siamo una squadra forte che può sbagliare"

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa al termine del ko interno contro il Pisa: "Siamo partiti male, non siamo riusciti a ricaricare le energie nella maniera giusta. Siamo stati subito puniti: abbiamo avuto il rigore per riaprirla, ma è andata male. La sconfitta brucia e fa male, ma ci deve dare un segnale. Tutte le partite vanno affrontate con la giusta concentrazione".

Gli errori sui due gol?

"Sono semplici, una è stata una pressione in avanti e l'altra una lettura sbagliata. Sono situazioni che proviamo, ma oggi ci hanno fatto male. Quando ci sono giocatori nuovi ci vuole un po' per farli integrare. Lo dico spesso, nel calcio un giocatore appena cambia squadra non riesce a incidere al 100%. Abbiamo giocato 3 gare in 7 giorni, non abbiamo avuto modo di prepararla. È stata una giornata storta, negativa".

È la peggior gara della sua gestione?

"È mancato l’atteggiamento, quello che ha contraddistinto questo gruppo. Non devono accadere queste partite, in B paga la continuità. È un brutto passo falso, ora non dobbiamo buttare negatività e creare problemi. Siamo una squadra forte che può sbagliare, ma cercheremo di ripartire. Io mi aspetto una grande reazione: oggi era una gara importante, ma abbiamo sbagliato l’atteggiamento. Oggi abbiamo sbagliato tutti".