Monza, Gytkjaer: "Serie B più 'lenta' rispetto all'estero. Balo? Top player col sorriso"

Intervista ai microfoni di Monza-News per l'attaccante danese del Monza Christian Gytkjaer. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni del giocatore: "Sicuramente, se avessi segnato il rigore contro la SPAL avrei cominciato meglio: ricordo di aver avuto anche diverse occasioni da gol in quella partita, lo stesso contro l’Empoli, diciamo che sono dettagli. Se avessi segnato due o tre gol nelle prime partite questo exploit sarebbe arrivato prima, ma succede così per ogni attaccante: nuovi compagni, nuovo ambiente e nuova squadra, ci vuole sempre un po’ di tempo per arrivare a una certa intesa e a un certo livello di rendimento collettivo".

L'attaccante ha, poi, analizzato il campionato di Serie B in relazione alle sue precedenti esperienze nei campionati esteri: "In Polonia e Norvegia il tempo di gioco è più rapido e si segna più velocemente e in maniera diretta, in Serie B c’è un gioco più lento, ragionato e tecnico, è un campionato molto tattico. La Zweite Bundesliga, invece, ha un gioco molto più fisico in cui si lotta e si corre. In generale, la Serie B non è inferiore a campionato danese, polacco e norvegese: il livello è molto buono, ci sono ottimi giocatori".

Spazio, infine, anche ad un pensiero su Mario Balotelli: "Ovviamente è un top player e la sua carriera è stata ad altissimi livelli, sicuramente potrà aiutarci molto. Anche fuori dal campo è un ragazzo molto bravo, simpatico e sorridente, ha anche la mia età…’