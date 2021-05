Monza, incontro Galliani-Brocchi: nei prossimi giorni la decisione per il futuro

vedi letture

Proseguono i lavori per il futuro in casa Monza. Questa mattina, infatti, si sono incontrati l'Ad Adriano Galliani e mister Cristian Brocchi, per una disamina sulla stagione, che si è svolta in un clima cordiale anche in virtù del legame affettivo che lega le parti. Nei prossimi giorni verranno prese le opportune decisioni, ma a prescindere da quali siano, saranno condivise da entrambe le parti.