Monza, Maric flop. Il croato non rientra nei piani e sarà ceduto in prestito

Arrivato la scorsa estate a Monza in pompa magna, anche per i 4,5 milioni pagati all'Osijek per il suo cartellino, Mirko Maric si è rivelato una delle delusioni maggiori della stagione dei brianzoli. Il croato classe '95 ha infatti messo a segno appena due reti in 21 presenze di campionato partendo molto spesso dalla panchina. Secondo quanto riferito da Tuttomonza.it il giocatore non rientrerà così nei progetti del club per la prossima stagione e si cercherà di trovargli una sistemazione in prestito per dargli l'occasione di rilanciarsi ed evitare una minusvalenza importante.