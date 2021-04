Monza, Scaglia: "Non siamo City o Barcellona, la B è difficile. Rigore dubbio"

Filippo Scaglia, difensore del Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pareggio con la Virtus Entella: "Sono contento per il gol. È importante a livello morale, abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte. Guardo poco la classifica, conosco il valore dell’Entella. Oggi ci hanno dato filo da torcere. Hanno segnato, a mio parere il rigore era dubbio. Siamo venuti qua per vincere, bisogna iniziare a correre. Mancano 7 partite, ci sono 21 punti”.

Le prossime due gare?

“Sapevamo che era una squadra che sa giocare a calcio. Credo sia importante riconoscere il valore degli avversari. Non siamo il Barcellona o il Manchester City, cerchiamo di dominare il gioco, ma alla fine in B ci sono queste partite. Chi è in basso ha dei valori, bisogna fare più punti possibili".

Avete lavorato anche sulla testa?

"Spesso si dice che è tutto facile per il Monza. No, perché bisogna scendere in campo e le chiacchiere se le porta via il vento. Abbiamo lavorato tanto fisicamente, oggi non siamo partiti male, ma oggi ci poteva stare dopo il ko con il Venezia".