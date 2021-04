Monza, Scozzarella: "L'obiettivo primario resta il secondo posto, le prossime due sono decisive"

Il centrocampista del Monza Matteo Scozzarella è stato intervistato da TuttoMonza.it: "Mi trovo davvero bene qui, anche la mia famiglia è contenta"

Credete ancora nella promozione diretta?

“L’obiettivo primario resta il secondo posto, e noi ora pensiamo a inseguire quello. Poi sappiamo che eventualmente ci sarebbe un’altra opportunità tramite i playoff per andare in serie A. Ora però pensiamo solo a vincere le prossime partite sperando che sia sufficiente per chiudere secondi”.

Si può dire che i prossimi due scontri diretti, Salernitana e Lecce, determineranno la seconda del girone?

“Le prossime due partite sono molto importanti e potrebbero essere decisive non solo per il secondo posto. Sappiamo di giocarci tanto, così come le altre squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo”.