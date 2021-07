Non solo Inter e Juve. Anche il Monza monitora il Chievo per il baby Vignato

Tra gli elementi che potrebbero presto salutare il ChievoVerona, a ora escluso dal campionato di Serie B ma in attesa della sentenza del TAR (2 agosto), c'è il gioiellino Samuele Vignato. Inter e Juventus sembrano già intenzionate a darsi battaglia per il classe 2004, ma potrebbero non essere le uniche due contendenti: come infatti riferisce il Corriere dello Sport, al fantasista sta pensando anche il Monza.