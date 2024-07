Ufficiale Nuova avventura in Serie B per l'ex Napoli Zedadka: triennale con il SudTirol

FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo definitivo-oneroso dalla società lussemburghese dello Swift Hesperange i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Karim Zedadka.

Centrocampista di sinistra, 24 anni, ex Napoli, nella scorsa stagione ha vestito la casacca dell’Ascoli. Si è legato al club biancorosso con un contratto triennale, con scadenza il 30 giugno 2027.

Nato a Pertuis, in Francia, il 9 giugno 2000, naturalizzato algerino, 184 centimetri, Karim Zedadka, centrocampista di piede destro, gioca preferibilmente a sinistra, ma è in grado di coprire anche la fascia destra. Dalla U19 del Nizza, nell’estate del 2018, approda al Napoli U19 e matura nel club partenopeo (41 presenze, una rete e 7 assist in Primavera-1). Il 2 ottobre 2020 passa alla Cavese e nell’agosto del 2021, il Napoli lo cede in prestito ai belgi del Charleroi, torna al club campano nell’estate del 2022. Esordisce in Serie A con il Napoli il 3 marzo 2023 contro la Lazio. Il 31 agosto 2023 passa a titolo definitivo ai lussemburghesi dello Swift Hesperange, che il 30 agosto 2023 lo hanno girato il prestito all’Ascoli, dove ha collezionato 15 presenze in serie B.

FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Karim Zedadka e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa.