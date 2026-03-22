Padova, corsa alla panchina: Pagliuca non scontato, sondati altri tre profili
Dopo l’esonero di Matteo Andreoletti, il Padova si prende ancora qualche ora di riflessione per individuare il nuovo allenatore. La società veneta, approfittando della sosta del campionato, ha deciso di rimandare la scelta definitiva, attesa nelle prossime ore.
Il nome in cima alla lista resta quello di Guido Pagliuca, indicato come il principale candidato per guidare la squadra nella fase finale della stagione. Tuttavia, come riferito da Sky Sport, il suo approdo in biancoscudato non è più così scontato: il tecnico è infatti legato contrattualmente all’Empoli fino al 2027, un ostacolo che rende necessaria una trattativa complessa per liberarlo.
Per questo motivo, la dirigenza sta valutando anche alternative già disponibili e senza contratto. Tra i profili monitorati figurano Leonardo Semplici, Roberto Breda e Rolando Maran, tutti allenatori con esperienza e conoscenza del campionato.