Palermo, Bani: "Avellino da vincere, poi Frosinone. Fino a quando c'è da battagliare ci credo"

Il Palermo non molla. Dopo la vittoria in dieci uomini sul campo del Padova, Mattia Bani traccia la rotta delle ultime sei giornate in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

La corsa alla promozione diretta

Tre punti pesantissimi quelli conquistati al Euganeo, in rimonta e in inferiorità numerica per quasi tutta la gara. "Sono stati tre punti fondamentali in una partita difficile. Ci sono quattro squadre che stanno facendo un campionato straordinario, siamo tutte lì"

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Prima l'Avellino, poi il Frosinone

Il calendario mette davanti ai rosanero la sfida interna con l'Avellino prima del big match con il Frosinone, e Bani è chiarissimo sulla gerarchia delle priorità: "Tutto passa dal big match di Frosinone, vero, ma se non battiamo l'Avellino è tutto inutile Io fino a quando c'è da battagliare ci credo: ci siamo fatti un mazzo così e non molliamo".

Il rammarico e l'autocritica

Bani non si nasconde dietro gli alibi. Il quarto posto, con 61 punti che in altre stagioni sarebbero bastati per la zona promozione, lascia qualche rimpianto: "Quello che stiamo facendo non basta per stare davanti perché c'è chi ha fatto qualcosa di più, e gli vanno fatti i complimenti". L'unico neo reale, nelle sue parole, riguarda gli scontri diretti: "Non averli vinti è una tendenza che dovremo cambiare".