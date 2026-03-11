Palermo, Bani: “La fascia non pesa. Col Monza sfida importante, ma non decisiva”

Intervista al capitano del Palermo in vista del big match contro il Monza. Mattia Bani, difensore del club rosanero ha rilasciato alcune dichiarazioni al TGR Sicilia. Ecco quanto riportato da ilovepalermocalcio.com:

“Pesa quella fascia? No, assolutamente, è un bel senso di responsabilità e sono felice di prendermelo. Penso di essere uno di quelli con più esperienza per età, anche se per fortuna ce ne sono diversi, perché in una squadra importante come il Palermo non basta una sola figura: siamo in tanti e dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità.

Il rapporto con Inzaghi? Abbiamo un ottimo rapporto dal punto di vista professionale e ci stiamo conoscendo sempre di più. Sicuramente questi mesi insieme sono stati positivi, abbiamo un bellissimo rapporto, ci confrontiamo spesso anche con la squadra e durante le partite, e di questo sono molto contento.

I tifosi? Ho un ottimo rapporto, mi piace molto la città. Ho deciso di vivere in centro proprio perché sono un appassionato del centro storico, mi piace girare quando ho un attimo di tregua e mi piace molto il calore che sa dare questa gente, sia in trasferta sia in casa. È stato bello vedere anche nell’ultima partita a Carrara che c’erano tantissime persone e sono convinto che anche a Monza ci sarà un grandissimo pubblico. Li ringraziamo per il sostegno.

La sfida col Monza? È una partita importante, una bella sfida tra due squadre che stanno facendo ottime cose. Non penso sia decisiva, perché ci sono ancora tante partite e tanti punti in palio, però sicuramente resta una gara molto importante”.