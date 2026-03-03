Palermo, senza Bani la difesa vacilla: senza di lui tre sconfitte e un pari in cinque gare

C’è un Palermo con Bani e un Palermo senza Bani. E la differenza, numeri alla mano, è evidente. L’assenza del difensore contro il Pescara non è stata soltanto un episodio sfortunato legato a una sindrome influenzale, ma l’ennesima conferma di quanto il centrale sia determinante per l’equilibrio della squadra. Come sottolinea anche il Giornale di Sicilia, il rendimento dei rosanero senza il loro leader difensivo cala in modo significativo.

Bani non è soltanto un riferimento tecnico nella linea arretrata, ma una guida carismatica, capace di tenere alta l’attenzione nei momenti più delicati. Senza di lui, il Palermo ha disputato cinque partite: il bilancio parla di una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte, per un totale di appena quattro punti su quindici disponibili. Un bottino che stride con il cammino complessivo in campionato.

La sconfitta di Pescara, oltre a interrompere una striscia positiva, ha avuto un altro effetto simbolico: la perdita del primato di miglior difesa del torneo, fino a pochi giorni fa uno dei principali punti di forza della stagione. I due gol incassati in Abruzzo hanno evidenziato incertezze e cali di concentrazione che con Bani in campo si vedono raramente. Il suo rientro, a questo punto, diventa fondamentale per restituire solidità e fiducia a tutto il reparto.