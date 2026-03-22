Palermo, Bani: "Recupereremo le energie e ci faremo trovare pronti per il finale di stagione"

Dopo il successo contro il Padova, il difensore del Palermo Mattia Bani ha parlato ai media: "Vittoria di grande cuore - riporta TuttoPalermo.net - faccio i complimenti ai compagni per la partita di sacrificio. La partita si era messa in salita e siamo stati bravissimi a raccogliere le nostre occasioni e a lasciarne poche al Padova. Il gol? Bellissimo, mi sono ripreso quello della settimana scorsa che mi è rimasto in gola, ma sono felice dei tre punti per la squadra.

Sono vittorie fondamentali, oggi è stato importante: ora ricarichiamo le pile e ci presenteremo pronti per l’Avellino. Recupereremo le energie e ci faremo trovare pronti per il finale di stagione".