Ufficiale Palermo, risoluzione consensuale del contratto con il difensore Fabio Lucioni

Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto di Fabio Lucioni. A Fabio i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

L'avventura in rosanero del 37enne difensore ternana si chiude, dunque, con 28 presenze e due gol. Nel corso della sua carriera Lucioni ha vestito anche le casacche di Lecce, Benevento, Reggina, Spezia, Barletta, Frosinone, Gela, Ternana, e Monopoli. Per un totale di 44 presenze in Serie A (3 gol), 253 in B (14 gol) e 196 in Serie C (13 gol).