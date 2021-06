Parma, Cheddira nel mirino del Pescara. Ma prima deve rinnovare coi ducali

Dopo l'ottima stagione con la maglia del Mantova per Walid Cheddira potrebbe esserci un nuovo prestito in Serie C. Secondo Pescarasport24.it l'attaccante classe '98 sarebbe finito nel mirino del ds degli abruzzesi Matteassi che lo vorrebbe per rinforzare il reparto degli esterni d'attacco da mettere a disposizione di Auteri. L'affare si potrebbe fare in prestito, ma prima il calciatore dovrà prolungare il rapporto con il Parma in scadenza nel 2022.