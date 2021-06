Parma. Ribalta: "Con Kucka ci sentiremo dopo l'Europeo. Vazquez? Ci piace, ma niente follie"

Oltre al tema Buffon nell’intervista rilasciata a ParmaLive.com il Managing Director-Sport del Parma Javier Ribalta si è soffermato anche su altri temi di mercato a partire dal centrocampista Kucka fino all’idea Vazquez: “Con Juraj ci siamo lasciati a fine stagione promettendoci di aggiornarci dopo l’Europeo, con calma. Ha un contratto con noi e non penso a un Parma senza di lui, se poi chiederà di andare via sarà una sua scelta. Finora solo un giocatore ha chiesto di andare via ed è già serenamente in Turchia (Gervinho NdR). Lui voleva andare e per noi andava bene andasse, era il momento giusto e per noi va bene così. - continua Ribalta – Juric? Stanko è un giocatore che sarà importante per noi, ha un’ottima età perché non è né troppo giovane né troppo esperto, è un giocatore di un’importante fisicità e che ha fatto un grande campionato all’Hajduk. Ha grande sostanze e grandi qualità tecniche e fisiche. Questo è il modo in cui vogliamo lavorare noi, sotto traccia e senza parlare tanto, prendendo però giocatori, che è quello che fa la differenza. Vazquez? Sinceramente non posso nascondere che è un giocatore che ci farebbe piacere se venisse. È un giocatore con cui stiamo parlando, ma l'importante, e l’ho detto anche a lui, è non superare i limiti economici. Non spenderemo qualsiasi cifra per nessun giocatore. Se fatto con le condizioni in cui siamo contenti si farà, altrimenti ci saranno altri giocatori. Il mondo non finisce né con Vazquez né con altri, ci sono altri giocatori. Ci farebbe piacere, è un grande giocatore, che farebbe la differenza da noi, ma non a qualsiasi prezzo”.