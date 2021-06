Parma, tre nomi per rinforzare l'attacco: Cutrone, Torregrossa e Piccoli

Il Parma in vista della prossima stagione è alla caccia di un attaccante di peso per tornare subito in Serie A. L'obiettivo primario per il club ducale per il ruolo è quello di Patrick Cutrone, già cercato lo scorso gennaio, che potrebbe decidere di scendere in Serie B per rilanciarsi dopo qualche passaggio a vuoto fra Fiorentina e Valencia. Lo riferisce La Gazzetta di Parma spiegando che gli altri nomi sul taccuino sono quelli di Ernesto Torregrossa della Sampdoria e del giovane Roberto Piccoli tornato all'Atalanta dopo l'esperienza allo Spezia.