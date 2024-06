Ufficiale Pergolettese, rinnovo di contratto per Mariano Arini e Alessandro Lambrughi

Nel segno di Cesare (Fogliazza, ndr) la Pergolettese prosegue; per suo volere abbiamo presentato l’iscrizione per la prossima stagione.

Hanno così deciso di rinnovare il loro contratto con la società Mariano Arini e Alessandro Lambrughi.

Due grandi professionisti che tanto ancora potranno dare ai nostri colori.

Ripartiamo da qui, ripartiamo dagli “uomini”, calciatori che per la stima e l’affetto per Cesare hanno voluto continuare la loro avventura in gialloblù.