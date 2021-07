Perugia, blitz per Lisi: già in giornata può arrivare l'ufficialità dell'acquisto

vedi letture

La stagione del Perugia, appena tornato in Serie B, inizierà domani, con il ritiro di Pieve Santo Stefano e il club umbro, come riporta calciogrifo.it, avrebbe piazzato un colpo di categoria. Il Perugia, infatti, avrebbe trovato l'accordo con il Pisa per l'acquisto di Francesco Lisi, che già nel tardo pomeriggio di oggi potrebbe essere annunciato come nuovo acquisto.