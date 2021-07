Perugia, in porta arriva Donnarumma dal Milan. Accordo biennale per il fratello di Gigio

Chiusa l’avventura di Gianluigi Donnarumma al Milan cala il sipario anche su quella del fratello Antonio. Il 30enne partire, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport a breve verrà ufficializzato come nuovo calciatore del Perugia in Serie B. Pronto per lui un accordo biennale.